向楊國樞致敬 總統：他證明了自由民主得來不易

總統蔡英文（左）今出席「楊國樞院士紀念會」，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

2018-09-01 11:47

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣大學理學院今為華人心理學界一代宗師、中研院院士楊國樞舉辦紀念會，總統蔡英文致詞時表示，楊國樞不會消失，會受到後人的懷念。她並以國家領導人身分肯定楊在心理學本土化、政治民主化的貢獻，楊證明了自由民主得來不易，我們必然會捍衛。

蔡英文指出，楊國樞不只在學術上為台灣心理學開創典範，也促成許多跨領域交流；而在台灣民主化上，是少數在戒嚴時代不畏威權，敢於挺身而出聲援民主運動的學者，更集結學者創立澄社，30年來都超然的針砭時政，提出許多建議，對台灣各層面都有很深的影響。

蔡英文也說，她的姊姊就讀台大心理系期間，當時她才中學，最常聽到姊姊提起的老師，楊國樞就是其一，代表他是典範。而蔡英文今天以總統身分來紀念楊國樞，肯定他的貢獻，她說楊會是「台灣人記憶中一個重要的人」，並代表國家致上最高敬意。

楊國樞出生於山東，後隨父母來台，台灣大學心理系畢業後數年，前往美國伊利諾大學攻讀心理學，1969年返台，是台灣首位心理學博士，他提倡華人應該發展自己的心理學，也關心亞洲其他地區本土心理學的發展，任教於台大40多年，並曾擔任台大心理系系主任、中研院副院長等職務。

楊國樞除了學術方面的專精，做為自由派海歸學者，也對社會發展表現關心，積極針砭時政，曾擔任澄社創社社長，主張自由、公平、多元及均富的社會，主張廢除動員戡亂臨時條款，反對軍人組閣，提倡國會監督，也進一步促成解除黨禁。楊國樞於今年7月辭世，享壽86歲。