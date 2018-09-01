馬英九要求...頭一次衣襬在外面 吳敦義：還是放進去好

國民黨主席吳敦義（右二）今天上午出席「中央助選團」成立誓師記者會時，意外把衣襬放在外面，吳敦義會後透露，這是馬英九（左二）的要求，自己只好「從善如流」，但他還是覺得「放進去」比較好。（記者簡榮豐攝）

2018-09-01 11:32

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義過去每次穿著該黨設計的「KMT潮衣」Ｔ恤，總是把衣襬扎進褲頭，遭外界酸爆老土，今天上午他出席「中央助選團」成立誓師記者會時，意外把衣襬放在外面，吳敦義會後透露，這是馬英九的要求，自己只好「從善如流」，但他還是覺得「放進去」比較好。

馬英九在記者會致詞時，劈頭就說今天助選團不但陣容堅強，而且「服裝整齊」，大家「衣襬都放在外面」，象徵團結一心。

吳敦義會後受訪時透露，這是馬英九的要求，馬還告訴他，「放出來比較不會讓人家奇怪」，「但我習慣都是放進去，今天我頭一次放出來」，「從善如流」。

媒體詢問，這樣穿有沒有感覺比較舒服一點？他用台語說，「沒啦！我感覺普通」，「我穿這個都一定在裡面」﹔媒體追問，衣襬放在外面，是否感覺有比較年輕？他則說，「那是年輕人的感覺」。