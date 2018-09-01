因未簽認同卡？ 時力議員候選人開幕茶會柯P沒到場

2018-09-01 11:47

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲與時代力量台北市5位候選人互動佳，日前兩位候選人競選辦公室開幕茶會均到場給予勉勵；外傳時代力量士林北投議員候選人黃郁芬為柯文哲重點支持名單，不過今開幕茶會柯本人卻未出席，僅「學姊」黃瀞瑩以士林北投居民身分表示支持。黃郁芬今被媒體詢及此事表示，「不管如何都不會影響互動空間。」

此外，為堅定時代力量台獨立場，黃郁芬開幕茶會也邀請台獨大老史明，史明發表近20分鐘的短講，表達對時代力量對台灣前途的期許。

黃郁芬受訪時被媒體問及柯未到場一事表示，過去與北市府與柯文哲都有溝通相關市政，不管柯文哲來不來開幕茶會，都不會影響之後對話的空間。外界詢及是否時代力量未簽「柯P認同卡」，所以柯不來站台？黃說，對市民有利的市政方向，都會全力支持，跟簽不簽沒有關係，都不會影響進步價值的支持，「不管如何都不會影響互動空間。」

黃郁芬解釋，時代力量台北市5位議員候選人有共識，基於民主社會議員為監督市政的腳色，簽屬市長認同卡有違民主本質，站在監督制衡的角度才沒簽。

外傳市長柯文哲支持議員候選人名單，黃郁芬與柯互動頻繁、學姊也頻出現宣傳影片上力挺，為重點支持對象？黃則表示，不管有沒有的名單，若今天市長願意給年輕人在市政交流多一點討論空間、交流機會，會一直保持就事論事的態度。

由於以往時代力量議員候選人開幕茶會也會邀民進黨台北市長候選人姚文智，此次僅邀市長柯文哲而未邀姚。黃郁芬說明，邀請柯文哲可以交流市政議題，至於姚，則因先前曾對外公開表示有「大綠、小綠」的問題，有引發爭議，但是時代力量就是時代力量；加上民進黨在士林北投選區有6位議員候選人，外界看待地方選舉常有母雞帶小雞的思維，為避免混淆就沒特別邀請姚。

時代力量立委林昶佐則表示，只要候選人不違背時代力量的聯合政見、基本主張都持支持、開放態度，林還打趣說，「只要不要邀請丁守中都是支持。」