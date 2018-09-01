謝長廷投書日媒 籲國際挺台舉辦東亞青運

駐日代表謝長廷1日投書東京新聞，希望日本及國際支持台灣舉辦「東亞青運」。（記者林翠儀攝）

2018-09-01 10:32

〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕駐日代表謝長廷今天投書日本的東京新聞，我國預定明年8月主辦的東亞青運，因中國打壓而遭「東亞奧委會」（EAOC）決議停辦，謝長廷希望日本及國際社會支持台灣爭取恢復主辦權，勿因中國的政治干涉而犧牲包含日本之東亞各國青少年運動選手的出場機會。

東京新聞在投書下方新聞辭典中提到，台灣主辦城台中於2014年取得主辦權後已投入約台幣6.7億元建設10個比賽場館。東亞奧委會加盟國有日本、中國、南韓、台灣及蒙古等9國，EAOC今年7月在北京召開臨時理事會，中國提案停辦以多數決通過，台灣表示反對，日本棄權。

謝長廷投書東京新聞全文：

今年日本夏季甲子園高中棒球大會決賽時，秋田金足農業高校（金農）與大阪桐蔭高校選手的奮戰精神，感動日本全國各地。（日本統治時代）台灣的嘉義農林學校（嘉農）也曾於1931年參加甲子園大會，獲得亞軍。「嘉農」的略稱（KANO）與「金農」的略稱（KANANO）相似，台灣民眾從此次獲得亞軍的「金農」想到過去的「嘉農」，覺得親近因而替「金農」加油。

體育盛會，除帶給觀眾感動外，同時也是有志於體育的年輕選手參與競技、獲得勝利的夢想與目標。但是最近發生選手夢想遭到破壞的事件，我甚感遺憾。

台灣中部的台中市原本預定於明年8月、2020年東京奧運前舉辦「東亞奧委會」（EAOC）所推動之「東亞青運」，正積極進行興建比賽場地等準備工作，但今年7月下旬，EAOC召開臨時理事會，因中國的提案而做出停辦決議。

台灣的奧林匹克委員會，是國際奧委會（IOC）所承認之機關，會務運作皆依照IOC相關規範辦理。台灣為保障選手與體育團體參加國際賽事，過去以來一直與其他會員國共同遵守IOC相關規範。

台中市與台灣的奧委會於7月30日向EAOC提出申復，但EAOC於8月13日以本案業經決議為由拒絕。台灣仍盼透過國際調停與仲裁等各種手段，恢復主辦權。

EAOC突然決議停辦「東亞青運」，已損害身為東亞奧委會會員台灣之權利，也剝奪原預定參加大會各國的出場機會。為避免因中國的政治干涉，犧牲包含日本之東亞各國青少年運動選手的出場機會，至盼日本以及國際社會支持台灣舉辦「東亞青運」。