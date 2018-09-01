就是要拆慰安婦銅像！ 傳金主籌錢搶拍國民黨台南市黨部

國民黨台南市黨部即將被拍賣，有金主衝著慰安婦銅像，準備搶拍下來，拆掉銅像。（資料照）

2018-09-01 00:19

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南地方法院將於9月4日拍賣國民黨台南市黨部及新營區黨部辦公室，消息一出，外界議論紛紛，尤其市黨部位於黃金地段。不過，拍賣案也傳出濃濃政治味，目前已有金主正籌措資金，卻是衝著拆除慰安婦銅像而來。

這次拍賣的財產中，市黨部辦公室引起外界關注，它位於中正路地段優良，知名景點林百貨就在對面，周邊更有司法博物館、即將完工的台南市立美術館、孔廟及台灣文學館等多處文化景點，可說是位在府城觀光重鎮。因此，最低拍賣價格也遠高於公告土地現值。

這次將拍賣中西區孔廟段的6筆土地約404平方公尺，最低拍賣價格為1億2135萬，換算下來，每平方公尺約30萬元、每坪近百萬元，但根據公告土地現值，每平方公尺約17萬6000元、每坪約58萬3000元。

不過，雖然拍賣價格高出行情價許多，仍傳出有金主正籌措資金要買下國民黨台南市黨部，目的卻不是看上日後的商業發展，反而是市黨部旁邊、日前甫揭幕的慰安婦銅像，揚言只要能拆掉那尊銅像，就算國民黨日後用租約等方式阻撓，或成為閒置空間也沒關係！

面對黨部即將被拍賣，國民黨台南市黨部主委謝龍介用「時到時擔當」俗諺回應，他說，後續還有很多程序要走，沒那麼快。被問及拍賣價格時，他則說，對房地產不熟，不曉得價格。