國民黨台南市黨部拍賣 祭出租約打拖延戰

2018-09-01 00:05

〔記者王捷／台南報導〕國民黨大裁員，因積欠黨工資遣費、退休金與薪水等，導致台南市黨法拍，不過國民黨市黨部呼籲，投標者不要助紂為虐，目前市黨部出租給議員，依「租賃不破原則」，房屋法拍後，若房屋出租，得標者要延續租賃契約，小心得標後面對法律問題。法界人士指出，「租賃不破原則」是傳統法拍屋「海蟑螂」的手法，藉此拖延法拍次數拉低法拍價格或向得標者索取高額「搬遷費」，合法卻不道德。

據了解，目前市黨部已出租給同黨議員，懸掛看板或當服務處，租金是10000元或無償，且市黨部法拍部分不點交，得標者無法順利返還建物，市黨部主張的「租賃不破原則」，是民法425條規定，房子就算法拍，得標者也要繼續租約。

不過，法界人士認為，該法立法宗旨是為保護經濟上的弱勢，但現在常被俗稱的「海蟑螂」利用，常有法拍屋的租賃者，以該法為由不搬離，向得標者索取「搬遷費」，是存在很久的法律漏洞，也浪費很多法律資源，但這些人真的是經濟上的弱勢嗎？

律師洪銘憲認為，依據拍賣公告，第一部分是市黨部書與承嶸企業社、市議員謝龍介簽立書面租賃契約，第二部分則是無償出借辦公室給前立法院長王金平、立委黃昭順，做辦公室使用，這部分沒有書面契約。

這段公告是問題核心，有兩個重點，承嶸企業的簽約內容到底為何？部分空間給王金平與黃昭順做辦公室使用，是否有特定空間？再來，他們是否真的有來使用？這些都是訴訟中，可請求法院調查。

最傷腦筋是，公告內容中的「供通行等公用部分」也不點交，如果是指連樓梯也不點交就很麻煩，要確認那裡，只能請債權人閱卷才能確定。