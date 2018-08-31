金門前議長牽愛犬參選縣長 批「有些政治人物比狗還不如」

金門前縣議長謝宜璋（前左）與他口中的「副縣長」周清坡（前右）和支持者，在金門縣政府前宣示參選縣長決心。（記者吳正庭攝）

2018-08-31 22:52

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣議會前議長謝宜璋今天到縣選委會辦理縣長登記，從未完全離開政壇的他，依舊展現犀利的言詞，對縣政改革充滿強烈企圖心，也在登記作業最後一天，刮起一股臨去秋波的旋風。

謝宜璋在好友、也是他口中的「副縣長」周清坡及支持者陪同下，神采奕奕走進縣府大門，手上還牽著他的愛犬「法蘭克」，看出旁人好奇的眼光，謝宜璋主動說明：牠對我忠心耿耿，一路走來非常誠信，不像有些政治人物，比狗還不如！

謝宜璋說，鄉親應該跳脫金門過去「鎮守海門」、「固若金湯」的概念，要以一顆堅定的心，打開「金門的黃金大門」。

謝宜璋說，有位朋友曾和他說過一句話：「50年來金門出了一個謝宜璋，難道還要再等50年嗎？」這句話讓他至今仍震撼不已。

他說，選舉過程需要理性的一面，也要有感性的一面，希望將來有機會和大家分享。

謝宜璋強烈反對拿公家的錢來當散財童子，他認為，金門的發展和未來，跟百年大計的設定及行為，都沒有辦法再等下去了，所以義不容辭出來參選。

謝宜璋思慮敏捷、口才犀利，12年前就以39歲當上全國最年輕的議長；這次縣長6搶1，謝宜璋對其他對手仍具相當威脅性；他人脈甚廣，今天只在縣委會登記短短20分鐘，仍忙著和人來人往打招呼，一旁友人竊語：「有他參選，縣長選舉更精彩！」