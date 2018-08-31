新南向免簽將有防弊機制 張景森：循序開放各國免簽

2018-08-31 22:26

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院推動新南向政策，開放泰國、菲律賓、汶萊等3個國家試行免簽，政務委員張景森今天召開跨部會會議檢討實施免簽績效，張景森晚間表示，這3國開放免簽共新增旅客41萬人，來台人數增加，違法違規件數增加，但其比例並未增加，唯查獲色情案件確有增加，為杜絕「假觀光、真賣淫」，將對「高風險人口」加強境外過濾及相關查核，並修法加重容留非法居留者的處罰，減少逾期居留的可能。

張景森並指出，因應未來國際化經濟需要，國際人流勢必大增，政府將依「有效管理」原則，在國境安全的原則下，循序開放各國的免簽。

行政院正評估是否進一步對其他新南向國家開放免簽，日前傳出印尼與越南兩國的免簽都在評估之列，不過，張景森今天主持的會議，主要在檢討已實施免簽的績效問題。

張景森表示，他今天召開過去兩年開放泰國、菲律賓、汶萊3國免簽的績效與檢討會議。過去2年這3國來台旅客成長卓著，泰國來台年平均人數比免簽前成長95％。菲律賓年成長48.5%，也相當可觀，這3開放免簽以來共新增旅客41萬人。

會中討論開放免簽之後是否有負面影響，結論為來台人數增加，違法違規件數增加，但其比例並未增加。

不過，由於查獲色情案件確有增加，張景森說，追究原因，可能是免簽之後政府加強查緝行動有關。但有部分也可能是「假觀光、真賣淫」，為杜絕此種行為，將研議降低免簽停留日數為14天，免簽次數每年限1次，並對「高風險人口」加強境外過濾、入境口詢及入境後查核。如查獲危法行為，將一併追查背後操作的集團，並修法加重容留非法居留者之處罰，減少逾期居留的可能。

會中也同意內政部所提的規劃方向，全面使用現代科技精進跨國人流的管理，以有效提升國境的安全，但具體計劃及所需經費及人力尚待呈報行政院核定後分年實施。＃