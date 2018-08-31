市場改建案 吳音寧反擊柯P「北市府的是舊版本」

2018-08-31 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府推動第一果菜與魚類批發市場改建，台北農產運銷公司總經理吳音寧最新推出的改建案，較柯文哲市府規劃的版本，省下了11億，卻遭批是「研究生規劃」，讓吳音寧今日反擊，「市府提出的是舊版本」。

台北市政府正在推動第一果菜與魚類批發市場改建，台北市議員簡舒培昨日在市政總質詢時指出，北農去年曾提出新版本改建案，總造價比市府版本省11億元，北市府卻沒有採納此版本，甚至連市長都不知道這個版本。當時柯文哲嗆吳音寧「她懂什麼東西」，表示整個市府團隊的規劃，不太可能輸給吳音寧1個人，北農董事長、台北市副市長陳景峻更批評吳音寧的規劃是「研究生規劃」。

根據《三立新聞網》報導，北農總經理吳音寧今日反擊北市府的批評，市府版本是106年核定的舊版本，內容也是舊的需求，至今已有過許多討論、進展，「怎麼還會送1個106年11月舊的版本呢？」，吳音寧也澄清，她提出的版本並非她自己1人的規劃，她有委託台大城鄉發展基金會進行規劃，更不是「研究生規劃」。

吳音寧提出的版本擴大賣場面積、挑高高度，減少餐廳、大禮堂，總面積較北市府版本少了1萬餘坪，以新工處每坪造價11.5萬計算，大約可省下11億1000多萬元，但卻遭北市府駁回，認為北農提出的版本未考慮到漁產及基地限制。