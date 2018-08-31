蔡政府首度執行死刑 國民黨：為何選擇性執法？

2018-08-31 22:06

〔記者施曉光／台北報導〕蔡英文政府上任兩年多後，今天首次執行死刑，國民黨發言人洪孟楷晚間質疑，目前仍累積40多名被判決死刑定讞的死刑犯，為何蔡政府選擇性執法，不面對呢？

洪孟楷說，過去法務部長因為對於死刑作法不動如山，與民意脫節，而讓台灣社會感到沒有依法行政，就是對不起人民，尤其近來發生多起凶殘命案，迄今沒有全面依法執行死刑，是否蔡政府還存在模糊、閃躲、選擇性的執法？

他還說，如果蔡政府的目的只是為了年底選舉，所以做個交代，卻對剩下的定讞死囚沒有給予應當的刑責，台灣社會多數民眾仍然會無法接受。