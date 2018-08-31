慰勉國軍救災辛勞 他自掏腰包發加菜金

軍友社理事長李棟樑（中）致贈此次協助中南部救災的陸軍8軍團、10軍團、海軍艦隊指揮部暨陸戰隊指揮部等單位慰問金，慰勉官兵救災辛勞。（軍聞社提供）。

2018-08-31 22:48

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍官兵連日來在中南部進行救災，許多官兵勞累到在椅子上休息的畫面更令國人不忍，軍友社理事長李棟樑今天自掏腰包，特別致贈此次協助中南部救災的陸軍8軍團、10軍團、海軍艦隊指揮部暨陸戰隊指揮部等單位慰問金各10萬 元，慰勉官兵救災辛勞。

九三軍人節即將到來，國防部因為在救災復原階段，縮減或是取消多項軍人節活動，軍友社今天則是宴請各軍救災、執行戰演訓任務有功、高山偏遠、外離島地區官兵代表逾600位，向官兵長年以來保國衛民、堅守崗位的辛勞與付出，表達感激之意。

今天這項社會各界敬軍大會活動，包括國防部長嚴德發、參謀總長李喜明上將、副部長沈一鳴上將、各軍司令，以及各企業代表皆應邀出席。

李棟樑致詞時表示，國家的安定官兵佔重要角色，在他接任軍友社理事長期間，不管是台南震災、高雄氣爆、復興空難、台東風災、花蓮震災等重大災難現場都可以看到官兵的身影，如果沒有國軍的協助，後果很難以想像，而近日中南部地區淹大水，官兵更是苦民所苦、聞聲救難，忍受泥濘、惡臭，只為降低民眾生命、財產的損傷，讓他非常感動，代表各界向官兵致上最高敬意。

李棟樑並說，今年有2800家企業響應他的號召，提供敬軍優惠回饋官兵，以實際行動表達對國軍官兵的尊崇與謝意。