鄺麗貞登記選台東縣長！藍營驚呆喊團結 劉櫂豪這樣說…

鄺麗貞登記參選台東縣長，藍營錯愕，傍晚在饒慶鈴（中）競選總部召開記者會，國民黨台東主委吳秀華（左，鄺麗貞小姑」及台東縣長黃健庭宣示藍營一定團結。（記者黃明堂攝）

2018-08-31 18:45

〔記者黃明堂／台東報導〕前台東縣長鄺麗貞今天下午託人登記參選台東縣長，藍營一片錯愕，立即召開記者會宣示團結，批評民進黨用「奧步」；民進黨參選人則稱不知情，並說「出乎意料」！

鄺麗貞的丈夫吳俊立是國民黨縣長參選人饒慶鈴後援會的總會長，小姑吳秀華是國民黨台東縣黨部主委，今天傍晚，吳秀華、饒慶鈴與台東縣長黃健庭共同召開記者會，都說對鄺登記一事不知情。

吳秀華對於大嫂的登記參選是否違反黨紀，表示會依黨規處理，強調連哥哥吳俊立也不知情。

饒慶鈴則感謝吳俊立及吳秀華全力相挺，讓她的選情攀升，他們會一起努力打贏選戰，她並批評民進黨無所不用其極，打擊她的選情。

黃健庭說，他非常震撼，第一時間跟吳俊立通電話，吳也說完全不知情，且氣急敗壞。黃健庭說，這樣策略是為分化國民黨，一定達不到目的。

民進黨劉櫂豪說，任何人要投入選舉為台東做事，大家都可彼此良性競爭，但鄺麗貞登記，出乎大家臆測，不過，他的選舉不會因外在環境做太大調整，會按部就班把平日表現及未來規劃向選民說清楚。