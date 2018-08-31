議員爆：市府業配4216萬元 72部影片幫柯P打選戰

2018-08-31 18:27

〔記者蕭婷方／台北報導〕年底選戰倒數，台北市長柯文哲對外強調將市政做好就是最好的宣傳，並表示要6000萬元打完整場選戰。不過，台北市議員汪志冰調閱資料發現，柯文哲上任至今，台北市政府共斥資4216萬元公帑拍攝72部有市長入鏡的市政宣傳廣告；今年又逢選舉年，影片數量更是歷年之最。汪批柯文哲宣稱要打一場「輕選戰」，卻濫用市府資源撒銀彈宣傳，簡直沽名釣譽。

汪志冰今於台北市議會市政總質詢時指出，2015年至今年為止，柯文哲露臉的影片分別從16部、13部、15部，今年還沒過完，已有28部，創下新高；此外，柯曾揚言「希望6000萬元打完選戰」，卻早已啟動「市府版業配」，狂灑4216萬元在各種市政影片現身，「根本就是從納稅人口袋撈錢打選戰，沽名釣譽。」

汪志冰更進一步指出，許多影片內容毫無實質意義，如警察局斥資9萬7000元的「無毒城市台北城」，從頭到尾以新聞、照片充斥影片畫面，最後再由柯文哲與警察局長喊口號，「根本沒有教導民眾如何分辨、防範毒品，」點閱率也僅一萬多，論宣導效果，也十分有限。汪志冰諷刺，柯自稱未進行任何選舉活動，其實是利用行政資源瘋狂自我推銷。

柯文哲看完影片還抓頭回應，影片拍得不好，平均每人、每次點閱要快10元，廣告還是要有人看才有用，會檢討。

無毒健康台北城影片：