南部水災舉家遊金門 陳建仁道歉：批評質疑全心接受

對於雨災期間攜家出遊金門，副總統陳建仁深感自責，願負起相關責任。（記者陳賢義攝）

2018-08-31 18:03

〔記者陳賢義／台東報導〕823豪雨造成南台灣淹大水，當舉國忙救災之際，卻傳出副總統陳建仁24日全家到金門旅遊，造成社會觀感不佳，藍綠同聲撻伐。陳建仁今天下午抵東展開「暖心之旅」，探視台東基督教醫院迦南銀髮生活福祉中心老人及台東家扶中心，捎來關心之餘，也為第一線付出的社工加油打氣；陳建仁說，在南台灣因豪雨造成淹大水之際，舉家出遊金門，他感到非常抱歉，社會各界對他的批評和質疑，全心接受，且負起相關責任。

陳建仁出遊金門返台後，展開第一個探訪行程，他說，對於民間團體及國軍弟兄在雨災期間，動員所有的人力和物力投入救災工作，真的非常感謝，感恩大家都辛苦了！

陳建仁說，其次，對於攜家參訪金門造成社會觀感不佳、政府形象受損，他深感自責，再次向國人鄭重道歉，面對社會各界對他的批評和質疑，全心接受且深自反省。

陳建仁表示，來台東之前，曾考量是否取消這趟行程，但他認為做錯了就要勇敢面對，也應逐一回應外界質疑，因而決議賡續到台東關懷長照2.0和弱勢團體關懷訪視的行程；做為副總統和公共衛生的學者，他非常關心南部雨災過後，如何做好登革熱的防禦工作，本著公共衛生的專業，將透過政府體系提供防禦的諮詢建議，協助災民早日恢復常生活。