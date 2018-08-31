廚師、和尚也參戰！恆春鎮長選舉 不只「陸海空」大戰

2018-08-31 18:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕被形容是「陸海空大戰」的恆春鎮長選舉，在選戰登記最後一天，代表宗教界的釋慧德及知名廚師鄭文龍，都到恆春鎮公所登記參選，其中，鄭文龍還由曾力挺現任恆春鎮長盧玉棟的恆春旅北同鄉會前理事長王精誠陪同登記，政見更是明顯針對「陸海空」3人而來，叫陣意味濃厚。

鄭文龍主要訴求是「政通人和，安居樂業，建設恆春，發展觀光，照顧民生」，政見前兩條，直白寫著「可以讓上帝來當鎮長。但是，不能讓自以為是上帝的人來當鎮長。」以及「不能讓幼稚的奶嘴+恐怖的恐龍統治恆春。」

其他政見，除了推動「陸海空+境內交通建設」及「三害自然除役」，甚至還針對恆春地方臉書社團提出不能淪為一言堂的政見，相當特殊。

參與恆春鎮長選舉人馬自此底定，除了代表網路新世代的「空軍」部隊，講求高機動性及效率的律師張怡；務農出身的現任鎮長盧玉棟耕耘4年，扎根基層福利，屬「陸軍」的穩紮穩打策略；而擁有漁會奧援，熟稔縣府及中央資源配置，強調串連資源建設恆春的縣議員張榮志，則擁有「海軍」般的火力；加上被戲稱「選戰伙房兵」的大廚阿龍師及宗教界的釋慧德，恆春鎮長選戰開打後的陸海空加上伙房兵、和尚大戰可期，也給恆春鎮民對未來4年的不同選擇。