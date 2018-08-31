民進黨選將登記急轉彎 提名議員卻改選里長…

2018-08-31 18:40

〔記者劉濱銓／南投報導〕今天是南投縣年底五合一選舉登記最後一天，民進黨南投縣黨部提名的竹山鹿谷選區縣議員參選人、現任竹山鎮公所特助林偉嘉，臨時改成登記參選竹山鎮硘磘里長，放棄原本應登記的縣議員。

林偉嘉說，改選里長是因走訪基層發現仍有努力空間，最後希望還是能繼續在基層服務，加上評估勝選實力，自認火候不足，才做出這個決定，並無其他外力因素。

對此，民進黨南投縣黨部除了震驚，也相當重視，強調會秉公處理，屆時林偉嘉恐遭受停權或開除黨籍的處分，但仍將送執委會進一步確定。

  • 民進黨提名竹山、鹿谷選區縣議員參選人林偉嘉，在選舉登記日最後一天改選里長，令外界相當驚訝。（記者劉濱銓翻攝）

    民進黨提名竹山、鹿谷選區縣議員參選人林偉嘉，在選舉登記日最後一天改選里長，令外界相當驚訝。（記者劉濱銓翻攝）

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