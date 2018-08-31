認同卡列入「不包工程、不收回扣」 柯P：嚇跑很多議員

「柯P認同卡」的16條政治價值最後一條是「不包政府工程、不收包商回扣」，柯P打趣笑說，「這嚇跑很多議員不來照相」。（記者方賓照攝）

2018-08-31 17:34

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市議員汪志冰、戴錫欽今天在台北市議會市政總質詢時，詢問台北市柯文哲對「柯P認同卡」的意見，逐一確認內涵與價值，他們說，民意代表監督市府，簽了認同卡未來也不可能不會有衝突。柯文哲回應，確實會有矛盾衝突，「但可以嚇跑很多人」。

汪志冰先詢問認同卡由誰發想？柯文哲回應，「不叫認同卡，講穿了只是宣傳自己在台北市做的政績，是我自己出的主意」，自己就一條一條寫，寫了再改幾個字。柯P說，列出16項政治價值，是價值與努力的目標，要是沒做到會努力改進，這至少是一個價值。

汪志冰逐一檢視「柯P認同卡」的政治價值，提及最後一條「不包政府工程、不收包商回扣」時，柯P還打趣笑說，「這嚇跑很多議員不來照相」。

隨後，戴錫欽說，自己反對柯黑、柯友劃分議員，民意代表就是民意代表，忠於市民請託，以此劃分是政治操作，與柯文哲4年前想要打破藍綠高牆的政治理念衝突。他更說，認同卡中有弔詭邏輯，難道真的簽了卡後，同框就不會有矛盾衝突？

柯文哲笑說，是也沒有，但可以嚇跑很多人；後來有請副市長陳景峻組專案小組，有簽不一定會同框，還是會審核。