賴清德侄子童子瑋 今登記參選基隆市議員

2018-08-31 17:28

〔記者俞肇福／基隆報導〕行政院長賴清德的侄子、基隆市仁愛區議員參選人童子瑋，今日下午由國策顧問、基隆慶安宮主委童永的陪同下，前往選委會正式登記參選基隆市仁愛區市議員。

童子瑋說，感謝仁愛區多位里長及里長參選人，還有仁愛區各地的好朋友前來支持童子瑋競選基隆市議員。

童子瑋表示，仁愛區位處基隆市繁華的區域，是基隆市經濟繁榮重地，但長久以來仁愛區停滯發展沒有進步，每個市民對基隆都有夢想並抱有希望，童子瑋希望藉由參選基隆市議員選舉，讓仁愛區市民可以「選擇年青，仁愛換新」，讓光榮重返仁愛區。