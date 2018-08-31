追討國民黨不當黨產最大意義？ 林峯正：重建正義

行政院黨產會今日舉行成立2週年「檔案選輯」座談會，「檔案選輯」一書收錄國民黨過去違法將國產變成黨產的文件史料證據。（記者陳鈺馥攝）

2018-08-31 17:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日舉行成立2週年「檔案選輯」座談會，揭露國民黨過去違法亂紀將國產變成黨產的證據。對於追討黨產的最大意義？黨產會主委林峯正表示，過去有太多不正義之事，清理黨產對過去而言是重建正義，一些小黨連保證金都繳不出來，國民黨卻平白無故可以得到那麼多財產。

林峯正提及，德國處理東德共產黨的不當黨產，相關訴訟超過千件，所有處分都面臨司法訴訟，這是現在民主法治國家要求，德國黨產會監管了8500家公司，這數量非常龐大，司法訴訟總是需要時間，這與呼吸空氣一樣理所當然。

林峯正指出，國民黨對「上窮碧落下黃泉」這句話很在意，黨產會這次出版「檔案選輯」新書，都是以事實及歷史檔案做為根據，每次行政處分都有所本，打官司接受司法檢驗只是耗費一點時間，最終要把事情清理乾淨，耗一點時間也值得。

林峯正提及，過去有太多不正義事情，清理黨產對過去而言是重建正義，為何某政黨平白無故可以得到那麼多財產，現在一些小黨要參選，連保證金都繳不出來，討黨產對將來而言，則是讓政黨可公平競爭。

林峯正說，國民黨有很多抱怨認為募款募得很辛苦，黨主席要去借錢發薪水，大家不要忘記其他政黨沒有錢，黨主席也要去募款及借錢，這不是特別奇怪事情，政黨應該要有好的表現，去得到人民認同及支持，這是政黨政治日常，黨產會存在目的，就是希望將來有一天，政黨都能公平競爭。