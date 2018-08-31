高市秘書處正名「行政暨國際處」 要將高雄品牌行銷國際

2018-08-31 17:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府秘書處今透過「完全自製」多國歌舞，慶祝從9月起將正名為「行政暨國際處」，處長陳瓊華宣示，要將高雄品牌行銷到國際。

今正名儀式以「國際高雄、迎上浪頭」為主題，由秘書處團隊自行設計的多國歌舞演出揭開序幕，儀式由高市副市長蔡復進主持，美國在台協會高雄分處樂美瓏副處長、日本台灣交流協會高雄事務所中郡錦藏所長、高雄市韓人會趙在郁理事長、高雄美國商會Brain會長等國際貴賓及中山大學鄭英耀校長、市府副秘書長及局處首長等均到場見證，分享高市府的喜事。

蔡復進表示，今後行政暨國際處就是高雄市政府國際發展專責機關，除整合本府跨局處國際業務，強化和姊妹市、友好城市互動外，更要創造與國際城市更多面向交流與互惠。

行政暨國際處長陳瓊華也承諾，「行政」服務上，做大也做小，所有行政服務和經營不只是不停水不停電不缺人，也將更有願景和價值；在「國際」發展上，行政暨國際處將扮演高雄在國際上的業務員，開拓、經營和服務姊妹市與所有國際客戶，行銷高雄的觀光、教育、產業、文化到國際上，在國家外交辛苦的時刻，行政暨國際處要更努力把高雄品牌推到國際上。

陳瓊華特別感謝團隊長期努力，以及前市長陳菊、現任代理市長許立明及市府團隊力挺，讓秘書處展現接軌國際的能量，進而正名為行政暨國際處；她強調前市長陳菊長期致力城市外交，讓高雄累積許多外交能量與根基，行政暨國際處會繼續努力，讓高雄接軌國際。

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