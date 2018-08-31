林姿妙登記參選縣長 綠營赴羅東「踢館」轟政見跳票

2018-08-31 16:37

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國民黨籍羅東鎮長林姿妙今天上午到宜蘭縣選委會登記參選縣長，民進黨宜蘭縣黨部則赴羅東鎮「踢館」，列舉林姿妙參選鎮長時的選舉公報，質疑多項政見跳票；民進黨籍縣議員劉添梧還向林姿妙喊話，「趕快回來把工作做好再說！」對此，林姿妙陣營發新聞稿反擊，認為部分建設都是卡在縣府，要綠營去問前縣長（指林聰賢）。

民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財今天率羅東鎮黨公職人員，在中正路及純精路口召開記者會，列舉林姿妙參選縣長時所提的6項跳票政見，直言「這樣很不妙！」

黃建財說，林姿妙所提政見有籌建檜木博物館、森林小火車復駛、市區道路電纜全面地下化、興建綜合體育館、鎮公所廳舍改建、羅東BIKE悠遊網等，但就任9年來，各項政見全部「跳票」。

劉添梧接著酸說，鎮公所廳舍建成逾50年，內政部曾向公所發文願給予補助，但林鎮長好像辦公室坐不住，課長拿公文給她看，卻不受她重視；他質疑，羅東經費充足，錢究竟用去哪裡？呼籲林鎮長「趕快回來，把工作做好再說！」

羅東鎮公所去年補助頭城搶孤20萬元、壯圍哈密瓜節10萬元經費，另提供15萬元給大同鄉公所舉辦活動。

羅東鎮代李錫欽批評，這些活動都跟羅東無關，羅東藝穗節也沒收到其他鄉鎮補助，每年3月初3的「羅東呷拜拜」，105年、106年鎮長公關桌就有51桌，「這樣拿羅東鎮的經費做私人交際對嗎？」

另外，鎮公所在今年2次追加減預算中，匡列250萬預算補助三星鄉大隱村興建社區活動中心，今天也被出席的綠營鎮代砲轟。

「應作為而不作為！」鎮代會副主席謝家倫說，羅東鎮開元市場、羅東之心計畫還有國華、公正等社區活動中心的新建等，都遲未推動，預算反被拿去補助其他鄉鎮市，甚至大開支票，承諾補助大隱村1500萬元經費，這樣對鎮民來說並不公平。

對此，林姿妙陣營發新聞稿反擊，指新公所設址在五結鄉，鎮民不希望把鎮公所放在五結，另外，BIKE悠遊網、綜合體育館等計畫都是卡在縣府，要綠營去問前縣長（指林聰賢）。