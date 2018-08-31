參選宜蘭縣長 林姿妙登記帶小抄致詞

代表國民黨參選下屆宜蘭縣長的羅東鎮長林姿妙（中），今來到選委會登記參選，立委蔣萬安（右）、國民黨新北市長候選人侯友宜（左）陪同。（記者林敬倫攝）

2018-08-31 16:04

［記者林敬倫／宜蘭報導］代表國民黨參選下屆宜蘭縣長的羅東鎮長林姿妙，今來到選委會登記參選，千名支持者簇擁，口條頗被外界質疑的林姿妙，致詞時語氣雖然順暢，但不時看小抄，登記後也不接受媒體聯訪；林姿妙團隊表示，鎮長對致詞內容熟悉，小抄只是提醒，因為還要遊行，行程緊湊，才不受訪。

林姿妙今到選委會登記，共有千名以上的支持者陪同，高喊「林姿妙凍蒜！」等口號，除立委蔣萬安、新北市長候選人侯友宜等人到場站台，國民黨宜蘭縣各鄉鎮的參選人也一起排排站，營造大團結氛圍。

林姿妙在支持者的簇擁下，從縣政中心中軸道走到縣府大門致詞，由於林先前因口條不佳，頻頻遭對手抨擊，這次致詞口條如何備受關注，致詞約10分鐘，雖然過程順利，但林仍不時低頭看小抄；她致詞時指出，這些日子對手不斷打壓她，但有選民陪伴，她並不怕，要勇敢向前行。

林姿妙說，民進黨的政策，一直困擾縣民，她要針對教育、財政、農業等問題改革，拚出宜蘭的好生活，她表示，羅東鎮原本是全縣負債最多的鄉鎮，她任內轉虧為盈，這幾年羅東鎮公所的公共造產也是全國第一名，相信羅東經驗，就是她進軍縣府最大的優勢。

致詞結束，林姿妙隨即步入選委會登記，結束後，就站上宣傳車掃街，全程並未接受媒體訪問；林姿妙團隊說，參選人看小抄，只是要提醒自己，要講甚麼林姿妙都很熟悉，沒有特別準備與練習，至於媒體聯訪，則是因為行程緊湊才未安排。

另外，宜蘭縣的檢舉達人林錦坤，今也到選委會登記參選縣長，54歲林錦坤曾當選過員山鄉民代表，參選過縣議員、縣長選舉，但全都失利，由於林錦坤愛抱不平，看到許多社會或政治現象，他覺得不公不義，就會收集資料向司法機關遞狀告發，因此有檢舉達人的封號。