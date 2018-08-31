田中鎮長選舉民進黨緊急點將 改推陳信國出征

2018-08-31 15:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕今年5合一選舉今日截止登記，民進黨提名田中鎮長選舉，原本由形象清新復建科醫師陳道明角逐參選，未料因家庭等因素，昨日宣布棄選，彰化民進黨部緊急點將，改提名台灣鐵路工會彰化分會理事長陳信國出征，今日上午11點，民進黨彰化縣黨部主委邱建富、立法委員陳素月、彰化市長候選人林世賢、議員許書維等人陪同陳信國，一起至田中鎮公所辦理鎮長登記。

田中鎮長選舉，民進黨提名可謂一波三折，原本規劃現任鎮長謝文賢連任競選，8月9日公布名單，謝以家庭與健康因素為由宣布棄選，民進黨改徵召立委陳素月助理陳道明上陣，未料選舉登記首日，謝文賢又突然遞表參選，陳道明卻遲遲未登記，直到30日才正式宣佈棄選，對此民進黨顯然已有「備案」，不到24小時，立刻提名陳信國參戰。

面對臨危受命，陳信國說，長期支持民進黨，但從沒有從政念頭，這次願意接受提名，是聽見鄉親支持聲音還在，為了不致影響縣長、縣議員選情，決定義無反顧，勇敢承接重擔，會發揮在鐵路局30多年的工作經驗，為田中未來發展繼續打拚，替民進黨打贏田中鎮長選戰。

邱建富表示，陳信國是民進黨資深黨員，參與民主運動超過30年，擁有豐富的民主素養，在地方人脈廣闊，對田中地理人文也相當熟悉，工作能力、口才等條件兼備，相信他擁有爆發力，能打贏選戰。

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