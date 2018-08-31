黨部下週被拍賣 國民黨南市黨部籲勿投標生糾紛

2018-08-31 14:24

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南地方法院將於9月4日拍賣國民黨台南市黨部及新營區黨部辦公室。國民黨南市黨部今日發出聲明，呼籲各界不應投標助紂為虐，以免日後增生無謂法律糾紛。

市黨部表示，不當黨產處理條例經監察院及台北高等行政法院認定違憲，都已向司法院大法官提出釋憲聲請，而且依台北高等行政法院表示的意見，黨產條例僅具「法律」位階，顯然違反憲法保留，也違反平等原則、禁止溯及既往原則，以及違反法律明確性原則，違反憲法第1條、第2條、第7條、第23條的規定，因此台北高等行政法院及本黨均認為黨產條例違憲事證極為明確。

市黨部指出，本黨因受不當的行政處份導致財務困難，被迫於去年2月1日大量解僱719位員工，且需支付9億7035萬餘元，原本要以中投公司104年、105年股利及欣裕台公司減資款合計11.39億支付大解人員的資遣費用，但卻被不當黨產處理委員會認定違反不當黨產條例，刻意製造退休黨工與本黨的對立，致使部份退休黨工向法院申請強制執行拍賣黨部辦公室，對此本黨也已提出行政訴訟。

市黨部抨擊，面對執政黨明確違法、違憲的鬥爭行為，他們將於釋憲及行政訴訟勝訴後，依法要求返還上述被拍賣的財產或要求損害賠償，且針對不當會委員違法處份及拍定人參與競拍之行為，未來也將提出相關訴訟，又目前拍賣之不動產本黨與第三人均訂有使用租賃合約，依「買賣不破租賃」之原則，未來拍得者一則不能使用，再則與承租人恐有合約糾紛，是在此呼籲各界勿助紂為虐，不應對此等辦公室拍賣進行投標，以免日後增生無謂法律糾紛。