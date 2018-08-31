拚選台中市長 無黨籍宋原通登記

台中市第三名市長參選人出現了，宋原通赴選委會登記。（記者蘇孟娟攝）

2018-08-31 13:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長選舉登記今天出現第3位參選人，48年次宋原通繳交200萬元參選保證金後完成登記；無黨籍參選的他強調，面對兩大黨參選對手，他信心滿滿，因為林佳龍跟盧秀燕都沒有國際觀，只鎖在台中，他要讓台中取代新加坡，成為兩岸橋樑，更要爭取台海隧道通台中，台中不發也難。

台中市長、市議員選舉登記今日最後一天，備受矚目的市長登記部份，今天出現第3名參選人完成登記，宋原通登記的學經歷資料包括曾任外交部24年，外派包括韓國等國12年，在繳交200萬元保證金完成市長選舉登記，

自稱退休8年的宋原通指出，台灣的希望未來在哪裡，年輕人、大家沒有未來，台中有很多店家沒有生意，怎麼辦，他的第1個政見就是歡迎中國觀光客；第2個政見是讓台中當兩岸橋樑，把台中的國際知名度打開。

宋原通批林佳龍跟盧秀燕兩人沒有國際觀，都鎖在台中東搞搞、西搞搞，都在花大錢；他說，花幾十幾百幾千億搞個的捷運，到時候弄好了，「誰去搭啊」。

他還說，台中的花博誰去看啊，「幾個地點都很偏耶」，以前台北花博還在市區內，交通方便，台中花博誰會去看啊，沒什麼賣點，只要CNN不報導，沒有國際知名度，就白搞了，錢也白花了。

他還有讓台中成為兩岸橋樑的政見，台海大隧道通台中，台中不發都難，台中鐵定超過台北，「在他們手中搞搭不出花樣，只會花大錢」。

面對兩大黨對手，他更說信心滿滿，「對付斧頭幫加火雲邪神、包租公、包租婆，兩派人馬靠我一個就夠了」，未來他會四處逛逛、四處拜訪，要主動出擊。