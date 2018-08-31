「刀插憲法」爭權！原鄉信義鄉長選舉 2漢人茶農登記

2018-08-31 13:09

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣原住民鄉信義鄉長選舉，今天出現2名漢人拿著「刀插憲法」道具登記參選，2人分別是羅瑞卿、黃秋龍，都是在鄉內從事茶業的茶農，2人說，他們長年住在信義鄉，但漢人卻無法參與鄉長選舉，雖然憲法保障國民於法律上一切平等，但相關選舉規範卻規定只有原住民可參選，政府為保障原住民，卻影響在同一塊土地生活的漢人權益，因此才會站出來參選，若最後無法獲得候選資格，將尋求釋憲管道解決。

今年初信義鄉漢人在原住民保留地的耕作權益，因承租地上有違規建物，若要繼續承租使用，就必須拆除，否則土地就會被收回，當時受影響的漢人還發起抗爭，爭取耕作與居住權益，並抨擊漢人無法參選原住民鄉的鄉長，根本就是二等國民，此次羅、黃2名漢人登記參選，除凸顯漢人在原鄉受到的不平等待遇，也被視成為土地權益再度發聲。

羅、黃2人今在親友的聲援下，一行20多人前往信義鄉公所登記參選鄉長，羅還手捧「刀插憲法滴血」的道具，象徵漢人於信義鄉的權益不被保障，藉此凸顯訴求，隨後則各自繳交參選保證金12萬元，完成登記作業。

信義鄉公所民政課長王國慶表示，今天信義鄉選務作業中心已受理2人的登記申請，之後將會把資料送交南投縣選委會審查，但依據地方自治法，山地原住民鄉長只有原住民可參選，依照規定是不符合參選條件，後續縣選委會應會發函通知並退還保證金。