角逐高雄市長 陳其邁發表參選宣言

陳其邁發表參選宣言「相信高雄，看好未來」。（記者葛祐豪攝）

2018-08-31 13:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天是九合一選舉最後一天登記，民進黨高雄市長參選人陳其邁，中午在競選辦公室發表參選宣言「相信高雄，看好未來」，他隨後將於下午2點前往高雄市選委會，登記參選高雄市長。

現場也邀請81氣爆受災戶余泰運、88風災受災戶潘星貝、曾玉霖，發表對陳其邁的看法，他們都強調陳其邁長期關心高雄，他的執著與溫暖，讓災民在四處碰壁後，得到最大的幫助。

陳其邁並發表參選宣言「相信高雄，看好未來」，他說，今天以最嚴肅的心情，向所有的高雄市民報告，他即將前往選委會，正式登記參選高雄市長。

他表示，這一陣子，高雄連續遭逢豪大雨的襲擊，他每天都前往積水嚴重的地區，了解狀況，市民的心聲，都牢牢地記在心裡。

陳其邁強調，高雄的命運，從來就不是一帆風順，近年來遭遇到88風災、81氣爆的困境。但是「高雄與高雄人，從來就不會向困境低頭」。

他說，過去的高雄，經歷過國民黨長期的執政，留下了嚴重的污染、產業轉型停滯不前。面對骯髒的愛河、無法喝的自來水，高雄人很難相信，這些竟然都有改變的一天。

陳其邁說：「我們做到了！」在謝長廷市長的努力下，一一解決飲用水、捷運、以及愛河等沈重問題，奠定了海洋首都的基礎；他在代理市長任內，拆掉高雄港的圍牆，推動1至22號碼頭的開發，邁出港市合一的第一步。

陳菊市長則成功舉辦2009年的世界運動會，打造宜居城市，讓高雄人對自己的故鄉，感到認同與驕傲，這就是這座城市認真打拚、不服輸的性格，也是高雄人的DNA。

陳其邁說，但是現在的高雄，面臨到人口老化、產業結構轉型，面對極端氣候，帶來的水患治理，以及城市轉型等「我們這個時代的重大挑戰」。

他表示，他與3位好朋友，以及所有的高雄人，有著同樣的高雄精神，我們都不畏逆境，相互扶持。過去，我們和高雄一起克服了一個又一個困難，現在，我們更有堅定的意志，邁向更美好的未來，打造更幸福的高雄。

陳其邁強調，他和所有高雄人一樣，相信高雄、看好未來，我們能在困難中重新站起，當然也能克服現在的挑戰，掌握自己想要的未來！這就是他的高雄宣言，「相信高雄，就是相信自己；相信我們可以克服挑戰、看好未來。」