金門縣議員陳滄江宣布退出民進黨 不參與年底選舉

2018-08-31 12:32

〔記者吳正庭／金門報導〕慨嘆民進黨從中國通水儀式、823是金門人的戰役之說等，已嚴重悖離金門民意，金門唯一一席民進黨民意代表、現任縣議員陳滄江，今天抱持「一個失去戰場將軍的落寞心情」，沈痛宣布，退出民進黨。

原被視為年底縣長選舉大熱門的陳滄江，今天上午在金門縣政府前宣示退出民進黨，他同時宣布「裸退」，不參加年底縣長、縣議員選舉，把機會留給年輕人，跨黨派輔選有理想的參政者。

陳滄江上午在民進黨金門縣黨部執行長洪海水、好友楊銘達陪同下，於金門縣政府前發表「落紅不是無情物、化作春泥更護花」宣言。

陳滄江說，18年前，為了讓閉塞的金門有不一樣的聲音，為了有制衡的力量，加入了民進黨。雖然一路孤軍奮鬥，忍受嘻笑怒罵、千夫所指，依然逆風行走，為的就是堅守民主價值。

陳滄江表示，雖然一路上許多鄉親要他脫掉綠袍，可以獲得更多選票，但他始終堅定信念，即使屢敗屢戰、傷痕累累，但仍不忘初衷、堅持到底。

但審視民進黨執政這2年，有多少政策違背民意? 以最近兩岸引水典禮爭議、823是金門人的戰役之說、副總統在台灣淹水時赴金旅遊，在在都傷害了金門鄉親的感情，這樣錯亂的民主價值，都讓人覺得民進黨離金門民意越來越遠。

陳滄江表示，年底的縣長選舉，民進黨在全國20縣市都提名縣長參選人，唯獨刻意不提名金門縣。8月22日中執會決議金門縣長採取禮讓不提名的方式，與「金門在地力量」結合，對於一個20多年長期在金門扛著綠旗努力不懈的基層黨員而言，這是遺棄及不信任。

陳滄江說，幾經長考，以「一個失去戰場將軍的落寞心情」宣布退出曾經鍾愛的民進黨，同時宣布裸退，退出今年底的5合1選舉。

陳滄江紅著眼眶說，20幾年來，最虧欠的就是家人，這段時間將會多陪陪家人；至於未來是否挑戰其它職務，會先沈澱一下。

金門坊間習稱陳滄江「江哥」，2012年總統選舉期間，陳滄江為替蔡英文衝票，公開宣示，只要蔡英文在金門得票超過3000票，將從服務處3步1跪至約1公里外的浯島城隍廟，開票結果，小英在金門開出歷史新高的3193票，陳滄江允諾完成3步1跪的承諾。

2011年，陳滄江因對手涉賄當選無效，陳滄江依法遞補，蔡英文在臉書發文，「民進黨終於在金門攻下灘頭堡 」。