國民黨控林佳龍賄選 中檢選他字處理 市府稱烏賊爆料

2018-08-31 12:31

［記者楊政郡／台中報導］針對國民黨文傳會日前指控台中市長林佳龍7月間在梨山以餐會招待選民，涉嫌賄選，林佳龍表示是後援會自主活動，沒對價關係，屬烏賊爆料，台中地檢署表示確收到該情資，也已分他字案處理中，目前該署針對年底5合一選舉已有4件偵字案，35件選他案，都由承辦檢察官偵查中。

國民黨文傳會日前大動作召開記者會，指出林佳龍7月20日晚上前往梨山地區參加選舉造勢活動，現場有餐會免費招待近3百名選民，明顯涉及賄選！

林佳龍說，稍有常識的人都知道，後援會就是支持他的人組織起來，支持者自己辦活動表達支持，後援會都是競選團隊，有特定對象，與一般的請客、吃飯、送禮不一樣，所以對方烏賊爆料，會成為笑話。

中檢襄閱主任檢察官謝謂誠說，只要有情資，他們就會分選他案處理，如果確有線索立即會展開偵查，如果線索明確會成為偵字案，或是作出強制處分也會變成偵字案。

市府發言人卓冠廷說，林市長7月20日至21日率隊至梨山進行「和平專案」，是市政公開行程，20日晚間的餐會，由當地後援會自主辦理，參加成員都是後援會成員，屬「特定對象」，所有出席者都有名冊跟簽名，甚至後援會在現場也明確請非後援會民眾不要進入會場，市長與局處首長均受邀參加，不是招待選民。