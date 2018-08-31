傳楊偉中為準勞動部次長 行政院否認

2018-08-31 12:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕不當黨產處理委員會委員楊偉中驚傳在太平洋庫克群島度假期間，為救愛女而溺斃身亡，傳出楊偉中可能接任懸缺的勞動部次長一職，對此，行政院發言人Kolas Yotaka今天否認說，從來都沒有確定楊偉中將接任次長的事實。

Kolas Yotaka今天出席在新北市政府舉辦的內政部績優宗教團體表揚大會，會前受訪表示，對於楊偉中及其家屬，表達最誠摯的哀悼、惋惜與不捨之意，但楊偉中只是勞動部次長徵詢的諸多人選之一，從來都沒有確定楊即將接任次長。