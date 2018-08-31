傳楊偉中為準勞動部次長 行政院否認

2018-08-31 12:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕不當黨產處理委員會委員楊偉中驚傳在太平洋庫克群島度假期間，為救愛女而溺斃身亡，傳出楊偉中可能接任懸缺的勞動部次長一職，對此，行政院發言人Kolas Yotaka今天否認說，從來都沒有確定楊偉中將接任次長的事實。

Kolas Yotaka今天出席在新北市政府舉辦的內政部績優宗教團體表揚大會，會前受訪表示，對於楊偉中及其家屬，表達最誠摯的哀悼、惋惜與不捨之意，但楊偉中只是勞動部次長徵詢的諸多人選之一，從來都沒有確定楊即將接任次長。

  • 外傳意外身亡的不當黨產處理委員會委員楊偉中即將接任勞動部次長，行政院發言人Kolas Yotaka否認這項消息。（記者賴筱桐攝）

    外傳意外身亡的不當黨產處理委員會委員楊偉中即將接任勞動部次長，行政院發言人Kolas Yotaka否認這項消息。（記者賴筱桐攝）

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