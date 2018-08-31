接見國際科展代表團 蔡總統：加大力道投入資源支持

總統蔡英文（右）今天在總統府接見我國參加「2018年各國國際科學展覽會」代表團，肯定學生的優異表現。左為中央研究院院士林榮耀。（中央社）

2018-08-31 12:16

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天上午接見「我國參加『2018年各國國際科學展覽會』代表團」，讚揚代表團師生創造的科學成就，展現跨領域整合、應用的能力，總統說，在座的青年科學家們，一定會在不同的崗位上，成為台灣創新發展的重要生力軍。「你們的熱情跟創意，就是台灣的希望」。

這項接見上午在總統府舉行。蔡總統致詞時表示，她在今年二月曾出席台灣國際科學展覽會，就與在座很多人見過面。當時他們正準備代表台灣出國比賽，爭取自己的好成績，也讓世界看到台灣的科學實力。

總統說，她很高興今天和代表團師生再次見面，大家已經取得好成績回來了。在座的林榮耀院士，這兩年她常常見到，因為他在推動科學教育的路上，無役不與。也因為林院士的投入，給所有的年輕科學家們很大的支持跟幫助。

對於所有指導老師們的用心指導，總統表達感謝之意。她認為，老師們現在的言教與身教，不只讓同學們在比賽中取得好成績，也在年輕朋友心中埋下一顆科學的種子，有一天一定會以不同的形式，長成茁壯的大樹。

蔡總統表示及，半年多前與大家見面時，她曾提到，政府正在努力打造一個友善科學研發的環境，包括翻修「科技基本法」，推動創新產業旗艦計畫等等。她也在好幾個場合跟大家強調，政府高度重視基礎研究的發展，一定會加大力道，投入資源來支持。

總統說，她看到代表團師生創造出來的科學成就，像是用大數據分析肺癌病人的基因組表現，未來可以應用在新的抗癌療法中。或是創造出可以用來陪長者下棋的機器人，可以預防及延緩失智症的發生。這些成就都很了不起，也展現了跨領域整合、應用的能力。最值得稱許的是，代表團師生用科學研究，解決台灣社會面對的重要問題，讓我們在大家身上看到科學家的冷靜與理性，以及關懷社會的高度熱情。這一點是讓她感到最欣慰的地方。

總統期盼，未來代表團師生創造的研究還可以進一步結合台灣現有的產業基礎，讓科學研究的果實與效益可以更擴大，幫助更多人。總統也謝謝產業界的朋友給予支持，讓今年的參賽能夠順利成行，並祝福同學們能在自己喜歡的領域上，追求夢想、繼續努力。