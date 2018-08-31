丁守中：新違建即報即拆 議員協調依法辦事

2018-08-31 11:49

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中今天出席「台北國際素食養生展」，有媒體問到台北市長柯文哲之前被爆出有違建協調了11次都沒有拆掉，丁表示，柯文哲稱要把協調3次違建送市長室列管，可見他也沒有監督，根本是「說一套做一套。」丁守中說，未來如果他上任，任何新增違建就是即報即拆，既使有議員來協調，就是依照法律辦事。

而民進黨議員簡舒培昨天於議會總質詢時問柯文哲為何不選擇北農總經理吳音寧所提，比現有方案省11億元的第一果菜市場改建方案，卻讓柯文哲勃然大怒，嗆吳「懂什麼？」丁守中譏說，柯文哲這樣很矛盾，既然質疑對方懂什麼那幹嘛只派對方當北農總經理，並說柯文哲難道忘記自己的方案也忘記做環評嗎？

丁守中說，北農內部有很多問題，市場改建案沒有充分溝通，也忘記做環評，竟然可以通過140億元預算，認為非常荒謬。丁表示，他過去就主張北農是北市的公司，也座落在北市土地上，當然應該把北農股權買回。

丁守中今天出席台北國際素食養生展時表示，自己過去都當起假日農夫，種一些糯米辣椒、絲瓜跟青椒自己吃，但現在選舉期間可能都已經荒煙蔓草。他說吃蔬食可以減少碳足跡，而喝茶更是推廣中華傳統文化，認為台北四周很多農業保護區，未來當市長要把農業保護區變成休閒觀光農園，成為「台北的後花園」。

相關影音