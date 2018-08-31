郭文貴喊話「陳水扁救台灣」 回嗆柯P是「嗝屁」

郭文貴再嗆柯文哲是「嗝屁」、「流竄政治犯」。（資料照，路透社）

2018-08-31 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國流亡富豪郭文貴聲稱手握中國統戰部密件，一旦公佈台北市長柯文哲選舉將必輸無疑，遭柯文哲駁斥「聽聽就好」，然而郭文貴在最新的網路直播中，再度反嗆柯文哲是「嗝屁」，更呼籲再給前總統陳水扁一次機會，聲稱陳水扁若能再上台執政，能夠給台灣人民一個新的未來。

美國時間8月30日，郭文貴在家中直播，除了爆料前美國白宮首席策士班農（Steve Bannon）在他家中提到「川蔡通話」內幕之外，更再度談到台灣選情。日前台北市長柯文哲受訪時曾回應，「這種人聽聽就算了，要公布早就公布了」，郭文貴在此次直播中，形容柯P是「嗝屁」、「流竄政治犯」，「一沒本事，二沒能力，全靠幸運，是在兩邊掙扎中，你中間，你勝出了，你幹啥呢?然後你跑到大陸去，你又要選，流竄犯又變成專業政治犯，你這不神經病嘛！」

郭文貴呼籲讓陳水扁上台 嗆柯P「小孩子玩家」

郭文貴說，台灣沒有政治家，只有政治表演家，「台灣什麼本事沒有，就是會政治選舉！」郭文貴表示，台灣只有一個選擇，就是讓陳水扁上台重新執政，「要嘛叫李登輝先生，但太老了！」，郭文貴更向台灣人民喊話，「李登輝、陳水扁貪不貪？我說肯定貪！怎麼能不貪呢?但是怎麼貪都比你賣台灣強，還有一個，陳水扁他貪過了，受過懲罰了，那你就讓他開始吧，你就讓他重新開始，你看陳水扁厲不厲害，會給台灣一個未來！」

話鋒一轉，談到柯文哲先前到中國訪問的事情，郭文貴表示，「其中一個參與接待他（指柯文哲）的人跟我說，從嗝屁這個訪問中國和台商之間的勾對、和對中國之間的卑躬屈膝，這個多面人的表現，他說台灣的政治絕對不適合中國！完全是小孩子玩家！」郭文貴說，中國是玩黑社會的、玩黑的，「你玩的是啥呀！」

郭文貴嗆國民黨 喊話台灣給阿扁機會

郭文貴表示，台灣都是政治投機家，「誰想到台灣未來呀？」更指出如果還有台灣人民在想國民黨適不適合執政，就是神經有問題。郭文貴說：「你國民黨百萬大軍在中國，你都輸給流氓集團共產黨了，在小小台灣，你是個來給人蹭飯吃的，你在這又殺人又放火的，結果你把台灣搞成啥樣了？」

郭文貴反諷國民黨，「天天喊著要回歸、要反攻大陸，反攻了嗎？然後在台灣是什麼情況下搞的民主選舉呀?是美國、西方施壓，他是家天下、蔣家天下，然後又變成國民黨黨天下。」

提到民進黨，郭文貴說：「民進黨上來了，民進黨只是說貪了點錢，人家貪了億分之幾，結果就把人送監獄了，叫做以法治扁、以法治民進黨，抓那麼多人！」提到歷史清算問題，「民進黨上台最偉大的一件事，沒跟你國民黨清算，還說搞那個黨產不要臉，你哪來黨產?全是騙來的，人家一說你還不願意，所以說你看那個台灣有多荒唐！」

郭文貴指出，「陳水扁都爲錯誤付出代價，台灣爲啥不再給他一次機會?」，更表示「台灣選舉，不說幾句不行，我得拿點硬材料，拿點硬料，上點硬貨，台灣老百姓真得醒醒，看看到底怎麼藍金黃他們的！」