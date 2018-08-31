「洋垃圾」入台 藍營：福爾摩沙已淪為「世界垃圾島」

2018-08-31 11:51

〔記者施曉光／台北報導〕立法院國民黨團幹部今日上午召開記者會指出，中國大陸啟動「禁廢令」後，已有超過1百萬噸「洋垃圾」輸台，約4萬個貨櫃，環保署卻遲至10月1日才要加嚴管制，不但動作太慢，更放任廢塑、廢紙大量大舉侵台，讓福爾摩沙已淪為「世界垃圾島」。

國民黨團書記長曾銘宗表示，洋垃圾大量湧入台灣，使得國內回收體系趨近崩潰，台灣廢紙最終處理場所的造紙廠，過往每年採購的國內外廢紙，比例約在4：1左右，而當進口廢紙採購量增加，國內廢紙的去化量與價格自然受到壓縮，就有回收業者抱怨「台灣的垃圾都處理不完，卻還進口國外的」，甚至有拾荒者苦嘆「以前撿一天能買一個便當，現在只能買一罐水。」

曾銘宗強調，根據關務署統計資料顯示，累計今年1至7月，台灣已經進口超過來自全球86個國家，高達1百萬噸的廢紙、廢塑膠，其中廢塑膠不僅總量暴增1.6倍，甚至在短短7個月內，就比近4年任何一年的總量還多。

他要求經濟部、環保署與財政部海關等單位，合力清查進口洋垃圾的流向，避免造成環境汙染，呼籲監察院也應調查爆量的廢棄物輸台，行政單位是否有涉及怠忽職守或不法情事。

國民黨團副書記長王育敏表示，從這件事情就可看到蔡政府反應慢半拍，進口應該都要有查核機制，過去幾個月有不正常的成長量時，就應該要有所警惕，「台灣進口這麼多的外國廢棄物進來，政府把關的機制在哪？」而且進口回收廢棄物讓國內價格崩盤，政府機制上未作考量，忽略整體現況與衝擊效應，把關機制完全失靈，環保署長李應元必須出面說清楚，環保署管控的機制到底在哪裡？

國民黨團副書記長柯志恩則指出，環保署副署長今年初才自誇是「垃圾處理天才」，大動作要減塑，計畫停用塑膠吸管，甚至還「示範」用湯匙喝珍珠奶茶，結果卻是大舉讓全球廢紙、廢塑輸台，原來「收垃圾」也變成蔡政府拚經濟的政策之一。