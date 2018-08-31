登記參選最後一日 「柯黑」王世堅、「姐ㄚ」王致雅都來了

2018-08-31 11:42

〔記者蔡亞樺／台北報導〕年底9合一選舉登記參選今日是最後一天，不少台北市議員參選人一早趕來登記，包括新黨7名參選人、「姐ㄚ」大安文山區市議員參選人王致雅、樹黨4名參選人，「柯黑」北市議員王世堅都現身，不過身為國民黨員的王致雅以無黨籍的身分脫黨參選，將面臨遭國民黨開除的處分，王致雅說，黨意不能跟民意結合，她覺得很遺憾。

王致雅一早在支持者陪同下前往台北市選舉委員會登記，4月中王致雅競選海報與本人不太一樣，引發關注與議論，當時王致雅幽默回應「歲月是把殺豬刀」，她承諾減重，今早登記參選時王致雅身形看得出明顯變瘦，她笑說，這幾月努力調整飲食、運動，3個月大概瘦7、8公斤。

王致雅受訪時表示，國民黨不讓她退黨，上網找不到退黨申請書，市黨部也沒有資料，她現在等著被開除，但她強調參選到底主要是有許多民眾的託付，包括育兒、長者照顧及新住民、疾病的關懷等。

王致雅直言，黨意不能跟民意結合覺得很遺憾，黨可能為了意識形態爭執或更重大的議題有所爭執，但議員是地方型民代，要兼顧民眾需求，「我必須走下去，因為沒有人照顧他們（指選民）」，她會盡她的力量做事。

面對大安文山區藍營參選人爆炸是否感到壓力，王致雅一派輕鬆表示，做好自己就夠，她的理念是真誠、正派、勤勞、廉能，會用最小成本做最大的事情，她還表示，不排斥跟市長柯文哲合作，理念相同就會走在一起，古人以詩會友、以文會友，現在政治人物就該以理念會友。

王致雅說，很多人或陣營不簽柯p認同卡，她不懂為什麼不簽，理念一致的話為什麼不能簽，她強調理念應告訴選民，而不是一直罵人，現在投票結果還未知，但政治人物應確認自己的理念、服務群眾、目標，沒有目標就跟浮游生物一樣。

新黨提名7位台北市議員參選人，包括潘懷宗、侯漢廷、趙家蓉、林明正、蘇恆、陳彥伯、張榮法，在今早9點半前往市選會登記參選。

以護樹、環保為主軸的樹黨4名北市議員參選人，包括吳曉東、林柏勛、潘翰疆、林逸平，4人手中拿著樹苗、頭戴防毒面具，突顯護樹與反空污的主訴求。樹黨共同黨主席潘翰疆說，對於市長選舉，不論誰當選市長，都要全力監督讓他變成環保市長、動保市長。