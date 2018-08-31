楊偉中女兒獲選國際交流生 原請假在紐與學校會合

2018-08-31 11:37

〔記者王善嬿／嘉市報導〕不當黨產處理委員會委員楊偉中攜妻女赴庫克群島，傳出不幸溺斃消息；楊偉中女兒就讀的嘉義大學附設實驗國小，30日就已經開學，校方今表示，楊的女兒甄選上國際交流學生，原預計下週一在紐西蘭與學校國際交流團會合，上為期三週國際交流課，因此開學前就已跟老師請假，如今傳出噩耗，國際交流活動是否如期舉行，正與家屬聯絡確認。

嘉大附小校長陳明聰表示，楊的女兒外語不錯，上、下學多數由父親楊偉中接送，可見父女情深；學校甄選國際交流學生赴紐西蘭與當地學校交流，楊的女兒也是成員之一。