楊麗環脫黨登記參選 陳學聖痛批「忘恩負義」

陳學聖痛斥楊麗環忘恩負義，從此形同陌路。（記者許倬勛攝）

2018-08-31 11:14

［記者許倬勛、謝武雄／桃園報導］前藍營立委楊麗環今天上午9點許登記參選桃園市長，也宣告藍營在桃園整合失敗；對此，陳學聖上午10點半召開記者會，痛批楊不顧國民黨多年栽培，再無轉圜餘地，從此「打自己的仗，走自己的路」。

瓜分陳學聖選票？楊酸：他自己的票都不夠了

上午楊麗環登記參選時，回應脫黨參選問題，楊麗環強調，她堅持做對的事情，她的打造桃園第一商業大城政見獲得很多民眾支持，很遺憾黨內初選未過，但只要是對的事情還是要堅持做下去，她的心中只有人民、沒有藍綠，至於參選是否可能瓜分國民黨參選人的選票，楊麗環語帶幽默的表示，「他自己的票都不夠了、怎麼瓜」。

陳學聖表示對於楊麗環執意脫黨參選的行為非常失望與痛心，近2個月來不斷的溝通、勸說都無效，但國民黨不會為此挫敗，反而更能激起藍營鬥志，以高昂的戰鬥力面對接下來的選戰。

陳學聖被問及楊麗環的參選是否與綠營人士慫恿有關，藉此分裂藍營成最大贏家？陳僅說不會妄加揣測，只顧打眼前的戰，楊在桃園最顛沛時選擇離開，從此形同陌路，再無協調、挽留可能。

28日國民黨主席吳敦義偕同夫人蔡令怡拜訪楊麗環，卻吃了閉門羹，2人從該日下午5點半等到晚上8點多，陳學聖痛斥楊麗環忘恩負義，20多年的栽培全付諸流水，主席都來了見面卻難如登天，直說楊實在荒唐至極。

陳學聖說，不會懼怕楊麗環挾藍天白雲志工團長的頭銜作為號召，雖然社團登記在桃園，但是，志工團的核心價值與人員，都流淌著國民黨的血液，楊麗環已非黨員，有何好怕？