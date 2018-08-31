租屋避踩雷 這些要點不能不知...

2018-08-31 11:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕新學期開學日將屆，適逢學生租屋高峰期，為解決常見租賃糾紛，內政部已在網路上公告二種租賃契約書範本，內政部地政司長王靚琇今日表示，房東押金不得超過2個月，每度電費不也得超過台灣電力公司所定夏季用電量最高級距的每度金額。

據台電住宅用戶夏季電價表，每月用電度數1000度以上，夏季電價每度6.41元，夏季電價則於每年6月1日登場，實施至9月30日。

內政部提醒，同學租屋時，除應觀察周邊環境，檢視屋況外，簽訂租賃契約時不宜輕率，應詳加審閱租約內容，並儘量採用內政部公告的租賃契約書範本訂約，如發現租約中有不合理條款，應主動向房東爭取自身權益。

內政部舉例，針對提前終止租約、房東要求過高押金、臨時調漲水電費、租屋毀損修繕費用、租屋衍生稅費負擔、住宅返還及遺留物處理等爭議，已公告二種租賃契約書範本，供民眾簽約時有所依循，保障房東、承租人雙方權益。

有鑑於國民黨新北市長參選人侯友宜妻子任美玲娘家與文大宿舍簽約，衍生諸多學生宿舍租賃爭議，內政部地政司長王靚琇指出，學生與房東簽租賃契約，若房東是企業經營者可適用「消保法」，若房東不是企業經營者，也必須符合租賃契約相關規定。

內政部提及，已請各地方政府透過大專校院舉辦的租屋博覽會，或房東座談會等多元管道，加強提醒民眾租屋注意事項；並對大專校院周邊租屋業者及房東輔導訪視，以保障民眾租屋權益。

內政部提醒，如有透過房仲業者提供服務，應慎選合法業者，以保障自身權益，租賃契約書範本及合法房仲業者資訊，均已登載於內政部不動產資訊平台及內政部地政司全球資訊網，歡迎民眾踴躍查詢及下載使用。