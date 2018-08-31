國民黨桃園分裂！楊麗環脫黨登記參選市長

前立委楊麗環在選委會進行桃園市長參選登記。（記者謝武雄攝）

2018-08-31 11:07

［記者謝武雄／桃園報導］前立委楊麗環今天以無黨籍身分登記參選桃園市長，但對國民黨仍表達感謝栽培之意，並表示，國民黨高層多次電話聯絡，但因行程衝突沒有碰到面，僅主席夫人蔡令怡曾到競選總部拜會但仍未碰面；楊麗環強調，她在擔任立委任內只要認定是對的事情就非常堅持，包含五楊高架、六代健保等，她要打造桃園成為商業大城是師法德國，才能挽救桃園。

楊麗環是於上午9點30分在支持者陪同下到達選委會辦理市長選舉登記，現場湧入大批的支持者，並高喊「楊麗環、當蒜、當蒜」，場面相當熱鬧，楊麗環除闡明參選理念外，也公布15大政見，隨後完成登記程序。

楊麗環說，她在法國留學看到歐洲經濟衰退，德國以現有工業基礎，透過舉辦大型商展、產業展，不僅帶動工業轉型也帶動觀光產業，桃園有雄厚的工業基礎，師法德國是最好的模式，因此她提出打造桃園成為第一商業大城。

瓜分藍營選票？楊脫口：他自己的票都不夠了

對於脫黨競選問題，楊麗環強調，她堅持做對的事情，她的打造桃園第一商業大城獲得很多民眾支持，很遺憾黨內初選未過，但只要是對的事情還是要堅持做下去，她的心中只有人民、沒有藍綠，至於是否會瓜分國民黨參選人的選票，楊麗環語帶幽默的表示，「他自己的票都不夠了、怎麼瓜」。

許信良胞弟 將出任競選總幹事

值得一提的是前民進黨立委許國泰，他是前民進黨主席許信良的胞弟，將出任楊麗環競選總部總幹事，許國泰表示，很佩服楊麗環勇氣、理念才同意出任總幹事職務，也希望真心為民眾的候選人能夠擺脫藍綠惡鬥勝出，這也代表人民勝利。