吳敦義：國民黨過去沒鬥爭民進黨是否太敦厚 有必要檢討

國民黨主席吳敦義今表示，當年國民黨在立法院有席次優勢時，並沒有鬥爭民進黨，「所以現在有時候想一想，是不是國民黨太敦厚了、太善良了，這都有檢討的必要！」（記者施曉光攝）

2018-08-31 11:11

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天上午出席「青年活水營第六期開幕」活動時，除了受訪時指控民進黨政府會「記載」、「報復」、「查稅」、「鬥爭」捐錢給國民黨的企業外，在致詞時更有感而發的說，當年國民黨在立法院有席次優勢時，並沒有鬥爭民進黨，「所以現在有時候想一想，是不是國民黨太敦厚了、太善良了，這都有檢討的必要！」

吳敦義還說，民進黨很洋洋得意，稱這次選舉是面對中國國民黨唯一沒有黨產可用的一次，國民黨的確很辛苦，近來他到處下鄉輔選，深刻體會到做為一位黨主席，「我實在是口袋裡沒錢，不要說口袋不深」，「我去看候選人，竟然連一毛錢都拿不出來」，不過國民黨的候選人依然鬥志昂揚，民間支持力量還是非常堅強。

吳敦義除了細數自己行政院長任內的政績，強調當時台灣經濟狀況很好，兩岸和平穩定，社會安和樂利，府會關係很好之外，還特別指出，當年在立法院有席次優勢的國民黨，並沒有鬥爭民進黨，反而還很尊重民進黨20餘位立委，「所以現在有時候想一想，是不是國民黨太敦厚了、太善良了，這都有檢討的必要！」「但是目前做的事，實在是令人覺得意外！」

他還說，2018地方選舉結果馬上要舉行，他希望不要再出現清算鬥爭的事情。