高雄市空汙嚴重地區 管碧玲要求國中、小設空氣清淨機

2018-08-31 11:05

〔記者蘇芳禾／台北報導〕在高雄市議員陳信瑜的陳情下，民進黨立委管碧玲在今年四月份行文教育部，要求應針對高雄市內空污嚴重地區的國中小設置空氣清淨機。在數度與教育部的溝通討論下，教育部在今年七月中旬回覆管碧玲，已將該建議擬定試辦計畫，並已委託成大團隊將在九月份到各校進行評估。管碧玲感謝陳信瑜議員所提供的資料，並提出解決方案，也肯定教育部能及時回應，讓高雄學生能免於空氣污染之苦。

管碧玲今天在臉書上貼出她於今年4月12日發文給教育部的公文與國教署的回覆，她行文教育部，要求在高雄實施校園空氣品質改善措施，希望能補助學校，在教室擺放空氣清淨機。

管碧玲也指出，陳信瑜曾經在質詢時，顯示自己所做的田野調查結果發現，以學校教室而言，竟然普遍出現「室內空氣品質比戶外更差」的現象。因此，陳信瑜希望能爭取環保署與教育部，針對校園空氣品質的改善，實施空氣清淨機的補助計劃。由於環保署的補助項目，只能提供綠牆設施，對於教室內的空氣清淨機，最後是教育部願意針對雲林、高雄擬定試辦計劃，來作為政策依據。

管碧玲指出，教育部隨即委託成大團隊研究，他們先就空氣品質監測站所檢測，列出空氣品質嚴重污染地區，用GIS定位，篩選出所在地學校，再從小學開始，擬定試辦學校名單，並安排九月份開始現場會勘。針對校園補助空氣清淨機，改善空氣品質的計劃，教育部正在進行研究規劃，明天就九月了，規劃進度已經到了現場會勘、經費評估的最後階段，管碧玲也表示，她會繼續追蹤。

管碧玲也表示，這個計劃未來的實施，需要高雄市政府支持，她也已經轉達民進黨高雄市長參選人、立委陳其邁，要求他當選後，納入為政策，並在現在，共同督促教育部的規劃進度。

管碧玲指出。兒童是空氣污染的敏感族群，保護兒童的健康大家責無旁貸，任何有效的措施，即使過去不曾有過，都應該用開放的態度，積極的研究規劃。