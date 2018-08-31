楊偉中驟逝 涂醒哲嘆台灣痛失英才

2018-08-31 10:58

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕2014年嘉義市長選舉，國民黨提名陳以真接棒百里侯寶座失利，由民進黨提名涂醒哲當選，陳夫婿楊偉中當年為妻操盤，如今傳出楊出遊庫克群島不幸溺斃驟逝，涂醒哲聽聞楊為了救愛女溺斃後說，「心中非常非常的難過，台灣痛失英才！」

涂醒哲說，楊偉中在野百合學運時，就非常活躍，那時他也開始從事社會運動，與陳師孟教授（現任監察委員）成了好朋友，也跟隨李鎮源院士（已故台大醫學院院長、中央研究院院士），為了廢除刑法100條，在台大醫學院門口靜坐。

涂醒哲說，楊偉中後來在嘉義市替他太太陳以真競選操盤，是可敬的對手；陳以真年輕、亮麗，又做過部會首長，那場選舉是君子與淑女之爭。

涂醒哲說，選後曾在嘉義市一些活動的場合，遇過楊偉中夫婦，瞭解到他們對嘉義還是有感情，不是一走了之；市府舉辦的黃金風鈴木活動，楊全家也來參與，在八掌溪河畔散步、賞花、聽音樂，大家還親切地打招呼。

涂醒哲表示，因為楊偉中曾經深切思考過嘉義的走向，半年多前，曾邀請他來參加我的競選團隊，但因他參加不當黨產處理委員會，依規定要超脫黨派，只能給我祝福；我還是一直思考，未來連任市長時，要請楊當市政顧問。

聽到楊偉中不幸的消息，涂醒哲說，真是非常錯愕，台灣痛失英才，在此只能表達對楊偉中家人，最深的慰問之意。