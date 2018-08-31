吳敦義稱死人連署「難免」 沒有偽造文書

2018-08-31 10:30

〔記者施曉光／台北報導〕針對中選會指控國民黨所繳的3項公投案連署書中竟有「死人」連署，國民黨主席吳敦義今天上午出席「青年活水營第六期開幕」活動前受訪回應，「那個難免、難免，只要剔除掉就好」，至於中選會主委指控有偽造文書的問題，他以連續4個「沒有」，強調沒有偽造文書的問題，還說中選會不能隨便用這種清算鬥爭的方式，違反民主法治國家基本原則。

此外，針對國民黨去年的政治獻金進帳只有3千多萬元，媒體詢問是否企業界都不敢捐錢給國民黨？吳敦義表示，「當然，因為都會被記載，會被報復，會被查稅，會被鬥爭，這就是恐佈時代的來臨。」

媒體追問，是否感到壓力很大？他說，「當然、當然啦！」很多企業界的朋友都在說，實在沒有辦法捐，因此國民黨就改以合法政治獻金，請企業界捐錢各地的議員或縣市長候選人，不要直接捐給國民黨，「我們不要讓人家害怕」。

對於公投連署書有死人參與連署情形，吳敦義表示，有些連署不是黨內的人直接去簽的，而是交給民眾去簽，這種情況偶爾會出現，「難以避免」，除掉就好。

至於偽造文書的問題，他說，「沒有，沒有，沒有，沒有這種問題」，如果中選會認為有問題，就直接去法院告，是那一個人偽造，弄清楚是誰簽的，基於罪刑法定，中選會不能隨便用這種方式清算鬥爭，那是違反民主法治國家基本原則。