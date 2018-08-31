為救愛女不幸溺斃 楊偉中遺憾留下這個未完成的夢想...

不當黨產處理委員會委員楊偉中驚傳於太平洋庫克群島渡假期間，為了救愛女溺斃身亡。（資料照）

2018-08-31 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前發言人、現任行政院黨產會委員楊偉中昨（30日）為救溺水的愛女，不幸在太平洋庫克群島溺斃，享年47歲。楊偉中生前愛書成癡，家中書架上的書籍更是多達2萬多本，過去他也曾說過，希望能開一家非公開、專屬的圖書館，可惜這個夢想再也沒機會達成了。

楊偉中不幸溺斃的消息曝光後，許多親友及網友紛紛湧入他的臉書哀悼，留言「感謝您為台灣付出的一切」、「R.I.P 偉大的父親，願您一路好走」、「偉中哥一路保重！少了您充滿智慧的言論，很可惜..」等。喜愛閱讀的楊偉中，生前臉書最後一篇貼文也和書有關，「沒有順暢的網路、沒有電話，要在這個南太平洋的小島和潟湖，渡過四天讀書、划船、睡覺、擺爛的生活」。

據《ETtoday新聞雲》報導，楊偉中受訪時曾說，嘉義家中書架上的書本多達2萬4千多本，而且還有很多放在紙箱裡還沒上架，他的夢想是開一間非公開、自己專屬的圖書館，讓自己天天都能沉浸在浩瀚書海裡。台灣史研究所畢業的他最愛閱讀歷史的書籍，其他如傳播、生物、經濟等也在他的涉略範圍內，閱讀的廣度讓人非常佩服。

楊偉中笑稱，有時候書買回家才發現，原來買到重複的書，但對他來說，「好書不買才是真正的浪費」。政治大學台灣史研究所畢業的楊偉中，曾參與野百合學運，擔任過中央廣播電台副總台長兼新聞部經理、國民黨發言人、國民黨文傳會副主委等職，並於2016年離開國民黨後，轉任不當黨產委員會委員至今，還傳出他是接下勞動部次長的最佳人選。