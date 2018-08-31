楊偉中驟逝 擺脫嘉市選舉恩怨情仇

2014年陳以真競選總部成立時，陳的父親陳鏡堯（左二）、母親盧麗珣（左一）、丈夫楊偉中（右一）出席給予支持。（資料照）

2018-08-31 09:03

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕前國民黨發言人、不當黨產處理委員會委員楊偉中於出遊庫克群島驚傳溺斃，2014年嘉義市長選舉時，楊妻陳以真代表國民黨投入選戰，楊在背後選舉操盤，當時國民黨榮譽主席連戰在陳以真家族經營的耐斯大飯店宴請陳輔選團隊時，卻爆出陳競選總部總協調陳政寬和陳家人爆發口角鬧「內訌」，事後風波雖平息，但陳最後敗選。

4年前的選舉爭議，在今年嘉義市長選舉風暴再起，退出國民黨、以無黨參選市長的議長蕭淑麗競選團隊幹部，日前公開砲轟時任陳以真競選總部主委的嘉義市長黃敏惠在當年選舉時，暗地裡「反輔選」、扯後腿；楊偉中是當年整起事件見證者，隨著他驟逝也從此擺離這段恩怨情仇糾纏。

楊偉中因屢次在政論節目批評國民黨高層和相關議題，2016年遭開除黨籍，他過去曾在接受媒體訪問時指出，他不敢講能改變國民黨，和妻子陳以真投入國民黨在嘉義選舉，「可以說是投機也可以說妥協」，他坦言「想走捷徑」，但他和陳都有自己的想法，「我不想當一個提皮包的幕僚」，如果選上在中南部建立基礎，就有走自己路線的可能。

嘉義地方政壇人士說，陳以真耐斯集團家族在嘉義根深蒂固，朋友藍綠都有，楊偉中與妻子陳以真非傳統政治人物出身，闖蕩嘉義政壇「要走自己的路」，最困難是政治選擇與判斷，在與藍營地方政治勢力整合過程中「順了姑意逆嫂意」，種下陳以真2014年嘉義市長敗選因子。

對此事，黃敏惠日前受訪表示，4年前市長選舉，她全力輔選陳以真掃街拜票，她把市政做好，讓國民黨禁得起選民檢驗，選舉過程中，陳有自己的想法與做法，她都尊重，選舉雖失利，但陳的得票數6萬多票，比她自己第一次參選時投入單一席次立委補選所拿的4萬多票還多。

黃敏惠回鍋投入今年嘉義市長選舉，她也在臉書PO文：「悼！偉中 慟！大悲」；當年陳以真競選團隊幹部、嘉市東區議員參選人陳家平在臉書寫：「悼好友，希望不是真的，一路好走」，許多人留言寫到「一路好走！令人難以置信…」、「心疼以真」。