楊偉中魂斷異鄉 鄰居：父女情深

2018-08-31 08:54

〔記者曾迺強／嘉義報導〕不當黨產處理委員會委員、國民黨前發言人楊偉中帶全家遊庫克群島，30日為救泛舟溺水的11歲女兒，不幸溺斃；楊妻陳以真7年前為參選嘉縣山區立委，全家人搬進民雄鄉雙福村一處社區新購50坪透天厝，鄰居今天得知楊因救愛女兒而魂斷異鄉，感到詫異及不捨。

該社區林姓住戶說，楊偉中、陳以真夫婦待人謙遜和善，會主動與住戶打招呼，楊偶爾在傍晚帶著就讀國小的女兒在社區巷子騎腳踏車或散步，父女情深溢於言表，只是最近這1年多以來，鮮少看見他們在此居住，推測他們可能因外地工作忙碌，才比較少回來 。