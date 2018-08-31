明年度轉型正義預算破2.1億元 促轉會1.6億、黨產會5290萬

2018-08-31 08:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為促進轉型正義、追討不當黨產，行政院促轉會、黨產會兩機關108年度預算總計2.1億元，其中促轉會明年度預算1.6億元，黨產會預算5290萬元，針對要如何追究加害者責任，促轉會則規劃遠赴南非、阿根廷取經。

立法院將於九月開議，各部會須於8月底前將預算送交國會，今年5月底才成立的促轉會明年度預算1.6億元，包含「還原歷史真相」業務預算2431萬元、「清除威權象徵」預算1519萬元、「平復司法不公」預算2317萬元、「重建社會信任」1895萬元。

促轉會人事方面，預算員額51人、主管職9人、借調10人，總共有70名職員負責促轉業務，一年總人事經費共5823萬元。在委辦經費方面，編列670萬元建置1945年至1991年間的台灣政治檔案，以一人一案為單位，進行建檔及編碼。

促轉會亦編列一筆365萬元出國考察費用，擬前往南非、捷克及斯洛伐克、阿根廷等國家，拜會南非憲法法院、正義與和解機構、阿根廷最高法院等單位，了解各國「除垢法」及如何追究加害者責任，以利做為台灣立法借鏡。

此外，被行政院長賴清德列為四大政績之一，現已凍結國民黨及其附隨組織名下725億元財產的黨產會，明年度預算編列5290萬元，預算員額25人，其中人事經費共3068萬元。

黨產會委員強調，在行政院各部會中，黨產會預算非常低，比國防部花在維護蔣公陵寢的經費還要少，請外界勿刻意「混淆視聽」，將人事費直接除以員工數，得出每人平均年薪百萬元說法，這是在抹黑基層員工。

委員表示，後續要調查組織仍眾多，黨產會人力嚴重不足，加上今年底將無替代役人力，多增聘4名調查人員，所以預算才較去年略增，亦編列46萬元赴德國及東歐考察經費，繼續深入了解德國如何處理不當黨產。