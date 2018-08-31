有人策動瓜地馬拉轉向中國... 挺台美參議員喊話「不要」

美國聯邦參議員盧比歐在推特上表示，聽聞瓜地馬拉總統莫拉雷斯身邊的人正在策動他與台灣斷交，轉向中國，他呼籲莫拉雷斯不要這麼做。（彭博資料照）

2018-08-31 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕我政府21日宣布與薩爾瓦多斷交，薩爾瓦多隨之與中國建交，據傳中國以提供鉅資投資「蚊子港」、軍售、選舉經費利誘薩國。台薩斷交後，我國於拉丁美洲的外交元氣大傷。一向友台的美國聯邦參議員盧比歐今在推特上透露，有消息指出，瓜地馬拉總統莫拉雷斯（Jimmy Morales）身邊的人正在策動他與台灣斷交，轉向中國，他呼籲莫拉雷斯不要這麼做。

盧比歐在推特上表示，聽聞接近莫拉雷斯（Jimmy Morales）的人正在策動他與台灣斷交，和中國建交，自己希望莫拉雷斯不會聽他們的。

盧比歐也說，薩爾瓦多左翼反美政府很快就會失去美國外援，不希望這樣的情況在瓜地馬拉發生。

蔡英文總統月中展開同慶之旅，出訪友邦巴拉圭和貝里斯，回國隔天外交部旋即宣布與薩爾瓦多斷交，外界擔憂其他中美洲友邦可能產生骨牌效應。宏都拉斯與尼加拉瓜駐台大使日前均表示，與台灣關係穩定，宏都拉斯強調「我們還在這裡」；尼加拉瓜則說尼國是台灣堅定盟友；瓜地馬拉則表示「需請示後回應」。

瓜國於去年聯合國大會與今年世衛大會執委會中，皆未為我發言，後來在世衛大會部長發言中，公開提到台灣政府協助瓜國推動孕產婦及新生兒保健計畫，有效改善醫護人員專業能力。外傳瓜國與中國頻繁接觸，並有消息指出外交部次長劉德立將調往瓜國鞏固邦交。