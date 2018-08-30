日國會議員訪駐日代表處 交付挺台決議文

2018-08-30 22:36

〔駐日特派員林翠儀／東京30日報導〕中國挾其經濟勢力逼迫薩爾瓦多宣布與台灣斷交，引起日本國會議員的關注，日本國會超黨派「日華議員懇談會」會長古屋圭司及事務局長木原稔，30日拜會駐日代表謝長廷，並交付該會的挺台決議文。日華懇有意以促成台日在第三國合作，提供相關國家經濟援助，向國際社會展現台灣對日本的影響力。

日華懇在決議文中指出，薩爾瓦多宣布與台灣斷絕外交關係一事令他們深感震驚與痛心，國際社會並不認同「以武力改變現狀」，但卻無法抵抗以經濟實力作為後盾的另一型態壓力，此事讓該會有沈重的無力感。

該會也在思考，有無可協助台灣之處，例如向國際社會展示台灣對日本之影響力，並且共同向相關國家提供經濟援助；日華懇表示，如果這種作法可行，該會將以穩重且確實之作法，及早促成台日在第三國之合作。

決議文中也提到，面對意料外的國家困難，倘有任何台日可攜手合作之處，他們也希望謝長廷能告知，他們將盡最大努力提供協助。

對此，謝長廷感謝古屋圭司、木原稔及日華懇長年對台灣的支持，並指出中國近來謀我邦交國的舉措，已嚴重破壞兩岸和平，未來台灣將繼續與日美等理念相近的國家維持密切合作，積極擴展與各國的友好關係，並致力開拓國際空間。