謠傳他下令明通過越南與印尼免簽？ 張景森：很誇張！

2018-08-30 21:53

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府積極推動新南向政策，已先後開放泰國、菲律賓等東南亞國家試行免簽政策，雖並未得到對方互惠免簽，但政府評估開放免簽可大幅增加觀光客來台人數，行政院政務委員張景森明天將召集會議檢討目前對新南向國家實施免簽的績效和改進措施，行政院也正評估要對新的南向國家開放免簽，目前傳出印尼與越南兩國的免簽都在評估之列。

不過，今天有媒體報導，外交部的評估報告對開放印尼與越南兩國免簽持反對意見，移民署基層更因人力不足而反彈連連，但張景森不死心，持續對外交部、內政部與移民署施壓，下令要透過明天的閉門會議，促成開放對這兩國免簽；張景森晚間受訪則駁斥說，所謂他下令要對印尼與越南兩國開放試行免簽是很誇張的說法，政委是跨部會協調政策，他怎會對部會首長直接下令？

張景森表示，開放新南向國家的免簽，要做好配套措施，事先進行評估，才會開放，未來對新南向其他國家的市場是否進一步開放免簽，都在評估之列，而明天他召集跨部會會議的主題是要檢討我政府對泰國、汶萊與菲律賓3國開放免簽措施以來，實施的績效與精進作為，不會決定開放特定國家免簽的新政策。

張景森認為，政府開放對泰國、汶萊與菲律賓3國的免簽，實施以來成效良好，明天的會議將檢討政府管理的手段是否足夠，以減輕外界對治安的疑慮，將來繼續開放新的免簽國家之前，也一定會做好事前評估和配套準備工作，才會依照程序報請行政院在政策上拍板。